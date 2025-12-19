Глава СК РФ заинтересован нападением мужчины на пенсионерку из-за собаки в Петербурге

Напавшего остановил очевидец, а пострадавшей понадобилась помощь медиков.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по информации о совершении противоправных действий в отношении пожилой женщины в Петербурге.

По данным ведомства, во дворе дома в Невском районе мужчина избил пенсионерку после того, как она сделала ему замечание о выгуле собаки на детской площадке. Напавшего остановил очевидец, а пострадавшей понадобилась помощь медиков.

Возбуждено уголовное дело, которое расследуется полицией.

Председатель СК РФ Бастрыкин А. И. поручил и. о. руководителя ГСУ СК РФ по Петербургу Иванову Д. А. доложить о принятом надзорным органом решении и по доводам публикации. Пресс-служба СК РФ

Фото: пресс-служба СК РФ