Глава СК РФ заинтересован нападением мужчины на пенсионерку из-за собаки в Петербурге
Сегодня, 15:10
Напавшего остановил очевидец, а пострадавшей понадобилась помощь медиков.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по информации о совершении противоправных действий в отношении пожилой женщины в Петербурге. 

По данным ведомства, во дворе дома в Невском районе мужчина избил пенсионерку после того, как она сделала ему замечание о выгуле собаки на детской площадке. Напавшего остановил очевидец, а пострадавшей понадобилась помощь медиков. 

Возбуждено уголовное дело, которое расследуется полицией. 

Председатель СК РФ Бастрыкин А. И. поручил и. о. руководителя ГСУ СК РФ по Петербургу Иванову Д. А. доложить о принятом надзорным органом решении и по доводам публикации. 

Пресс-служба СК РФ 

Ранее на Piter.TV: по факту смертельного избиения мужчины в Тельмана возбуждено уголовное дело. 

Фото: пресс-служба СК РФ 

