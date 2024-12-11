Не всё так просто: эксперт оценил инициативу по оснащению всех такси детскими креслами

В ЗакС Петербурга внесён законопроект, призванный сделать поездки детей в такси более безопасными и доступными.

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга рассматривается проект федеральной инициативы, призванной кардинально изменить правила перевозки детей в такси, сделав их более безопасными и доступными.

Законопроект, внесённый на рассмотрение, предусматривает ряд ключевых изменений: обязательное наличие детских кресел: каждое легковое такси должно быть оборудовано хотя бы одним детским удерживающим устройством; запрет на дискриминационные тарифы: установление отдельных повышенных тарифов для поездок с детьми в сопровождении взрослых будет запрещено;государственная поддержка: региональным властям предлагается оказывать поддержку перевозчикам, предоставляющим льготные тарифы для многодетных семей.

"Я неоднократно поднимал вопрос о необоснованном завышении цен агрегатами такси на перевозку семей с детьми, а также о необходимости оборудования автомобилей такси детскими креслами удерживающими системами" депутат Заксобрания Санкт-Петербурга, сопредседатель регштаба Народного фронта в СПб Андрей Рябоконь

Вопрос о необходимости оснащения такси детскими креслами и недопустимости завышения цен для семей с детьми также ранее поднимался председателем комиссии по транспорту ЗакСа Алексеем Цивилёвым. Эта проблема была озвучена президенту РФ на заседании Государственного совета по вопросам социальной поддержки семей, после чего Владимир Путин дал поручение повысить доступность перевозок для семей с детьми и обеспечить наличие автомобилей с детскими креслами. Разработчики законопроекта уверяют, что поручения президента были учтены в полной мере.

Авторы законопроекта подчёркивают, что его цель — устранить дискриминацию детей при пользовании услугами такси и выполнить поручения президента РФ.

Однако не все эксперты однозначно поддерживают предложенные меры. Кирилл Казанин, руководитель проекта "Лучший водитель такси в России", отмечает важность обучения водителей и соблюдения правил перевозки детей:

"Задача нашего проекта — повышать квалификацию водителей и формировать у них профессиональную гордость. Мы учим правильно устанавливать детские кресла и безопасно водить с маленькими пассажирами. Каждый таксист должен знать правила перевозки детей и уметь обращаться с удерживающими устройствами".

В то же время Казанин подчёркивает и практические сложности:

"По закону дети разных возрастов нуждаются в разных креслах. Обеспечить каждый автомобиль полным комплектом крайне сложно: это занимает много места и мешает пассажирам с багажом. Мы считаем, что перед введением обязательного требования необходимо провести консультации с перевозчиками и водителями, чтобы найти решения, учитывающие специфику работы такси".

Эксперт считает, что прежде чем принимать окончательное решение, необходимо тщательно обсудить все нюансы с теми, кто непосредственно предоставляет услуги такси, чтобы найти оптимальный баланс между безопасностью детей и удобством использования сервиса.

Ранее Piter.TV сообщал, что на улицах Петербурга появились зоны, откуда нельзя заказать такси.

Видео: Piter.TV