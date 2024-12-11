В Петербурге предложили обязать такси оборудовать детскими креслами и отменить надбавки за перевозку детей

Проект закона предлагает ввести ряд изменений, направленных на повышение безопасности и доступности перевозок для семей с детьми

В ЗакС Петербурга внесён проект федеральной инициативы, предусматривающий обязательное оснащение такси детскими креслами и запрет на установку повышенных тарифов за перевозку детей. Инициатором документа выступил депутат ЗакСа Андрей Рябоконь, соавтором – председатель комиссии по транспорту Алексей Цивилев. Об этом написал Рябоконь в своем Telegram-канале.

Проект закона предлагает ввести ряд изменений, направленных на повышение безопасности и доступности перевозок для семей с детьми. В частности, планируется:

– обязать таксомоторные компании оборудовать каждый автомобиль как минимум одним детским креслом;

– запретить устанавливать отдельные или завышенные тарифы за перевозку детей в сопровождении взрослых;

– предоставить органам власти регионов право оказывать государственную поддержку перевозчикам для обеспечения льготных тарифов для многодетных семей.

По словам Андрея Рябоконя, законопроект направлен на устранение дискриминационного подхода к перевозке детей, который проявляется в необоснованных надбавках к стоимости поездок. Он отметил, что наличие детского кресла в такси является требованием законодательства и не влияет на качество предоставляемой услуги, а значит, не должно становиться поводом для увеличения тарифа.

Вопрос о завышении цен и необходимости обязательного оснащения такси детскими удерживающими устройствами поднимался депутатом ещё в период его работы в региональном штабе "Народного фронта". На федеральном уровне эту проблему озвучил председатель исполкома "Народного фронта" Михаил Кузнецов в ходе заседания Государственного совета по вопросам социальной поддержки семей, состоявшегося 20 декабря 2024 года.

По итогам заседания президент России Владимир Путин дал ряд поручений, среди которых — меры по повышению доступности транспортных услуг для семей с детьми и обеспечение такси оборудованием для безопасной перевозки несовершеннолетних. Как подчеркнул Андрей Рябоконь, при подготовке законопроекта эти поручения были учтены.

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Фото: unsplash (Viktor Bystrov)