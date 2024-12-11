На улицах Петербурга появились зоны, откуда нельзя заказать такси

Точка переводится на ближайшую разрешенную локацию.

В Петербурге появились зоны запрета вызова такси. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Отмечается, что при попытке поставить точку для заказа машины в приложении "Яндекс Go" на запрещенные места, выделенные оранжевым цветом, такси не вызывается. Точка переводится на ближайшую разрешенную локацию.

Появляется следующее предупреждение: "Проехать можно, но за остановку грозит штраф. Нашли ближайшую точку, в которой можно сделать заказ". Запретные зоны действуют около станций метро "Балтийская", "Сенная площадь", "Ленинский проспект", "Василеостровская" и "Озерки". В перечне есть ряд и других улиц.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге в 2025 году работу такси переведут на новую информационную систему.

Фото: Piter.TV