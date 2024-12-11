В Петербурге в 2025 году работу такси переведут на новую информационную систему

Создадут личные кабинеты для перевозчиков и служб заказа такси, что упростит их взаимодействие с органами власти.

В текущем году в Петербурге работу такси переведут на новую информационную систему. Об этом 5 февраля рассказали в Смольном.

В рамках системы создадут личные кабинеты для перевозчиков и служб заказа такси, что упростит их взаимодействие с органами власти.

В 2025 году Петербург планирует перевести работу легковых такси на новую региональную информационную систему. Она позволит уменьшить сроки рассмотрения заявлений и документов, снизить административные барьеры для профильного бизнеса, а также обеспечит сбор и анализ всех данных о перевозках. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Также отмечается, что в 2024 году в реестр легковых такси города внесли 24,5 тыс. машин, что почти на 40% больше, чем в предыдущем году. В настоящее время в реестре насчитывается 61,6 тыс. транспортных средств.

К началу 2025 года средний возраст автомобилей, включенных в реестр, снизился до 3,6 лет. Это положительно сказывается на экологии.

Ранее на Piter.TV: названа средняя стоимость нового автомобиля в Петербурге.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)