Названа средняя стоимость нового автомобиля в Петербурге

Производители внесли коррективы в свои прайс-листы, что повлияло на среднюю цену автомобилей.

По данным экспертов "Авто.ру Оценка", средние цены на новые автомобили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области изменились. Январь традиционно характеризуется снижением покупательской активности после оживленного периода в конце предыдущего года. Общее количество активных объявлений уменьшилось на 11%, хотя оно все равно оказалось на 20% выше, чем год назад.

Производители внесли коррективы в свои прайс-листы, что повлияло на среднюю цену автомобилей. К концу месяца она составила 3,36 миллиона рублей, увеличившись на 4,5% по сравнению с декабрем.

Самым значительным ростом цен среди новых моделей, представленных на российском рынке, отметилась Skoda Superb, цена которой поднялась на 12,5% и достигла 4,62 миллиона рублей. Далее следуют Foton Tunland G7 (+11,9%; 3,31 млн рублей), Mazda CX (+7,6%; 4,74 млн рублей) и Haval F7 (+7,1%; 3,21 млн рублей). Пятое место заняла Hyundai Staria, прибавившая в цене 6,9% и теперь стоящая 9,62 миллиона рублей.

Наиболее заметным падением цен отличились модели SWM G05 Pro (-23%; 2,04 млн рублей), Voyah Passion (-16,7%; 6,15 млн рублей) и Aito M7 (-10,1%; 6,71 млн рублей).

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Фото: Piter.TV