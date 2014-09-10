Гостей и постоянных посетителей орнитологических станций показали в Ленобласти

Интерес к наблюдению за птицами ("bird watching") возрастает.

Ленобласть является частью Беломоро-Балтийского миграционного пути, который ежегодно привлекает миллионы птиц. Отслеживать перемещения пернатых помогают орнитологические станции. Об этом сообщили специалисты Ладожской орнитологической станции.

Старший лаборант Ладожской орнитологической станции Ольга Бабкина отметила, что осенью особенно заметны зяблики, численность которых достигает десятков тысяч. Она подчеркнула, что интерес к наблюдению за птицами ("bird watching") возрастает.

Даже те, кто не являются профессиональными орнитологами, могут изучать птиц и стать волонтерами. Для этого достаточно подать заявку в группу во ВКонтакте.

Ранее в Петербурге помогают обитающим рядом с людьми диким животным.

Фото: ВКонтакте / Ладожская орнитологическая станция (ЛОС) (Светлана Чибичик)