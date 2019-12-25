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Организатора убийства петербургского бизнесмена отправили в колонию на 5 лет
Сегодня, 11:47
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Организатора убийства петербургского бизнесмена отправили в колонию на 5 лет

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Подсудимому удалось обжаловать решение Выборгского районного суда.

Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор Максиму Баштанару, который был признан виновным в пособничестве в убийстве. Он помог другому мужчине избавиться от своего отца и нашел исполнителя убийства. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Обвиняемый признал свою вину. Суд назначил помощнику заказчика преступления 5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Ранее Выборгский районный суд назначил ему 8,5 лет лишения свободы, но решение удалось обжаловать. 

В марте 2019-го года Баштанар договорился с В., что тот убьет отца заказчика. Между родственниками происходили конфликты. Также сын хотел получить наследство от отца. Подсудимый получил за свои услуги 50 тыс.рублей, исполнитель — 400 тыс. рублей. 

Заказчика приговорили к 15 годам лишения свободы. 

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

Теги: организатор убийства, пособничество, убийство
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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