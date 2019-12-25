Петербуржца осудили на 15 лет за организацию убийства отца-бизнесмена

Мужчина заплатил киллеру 400 тысяч рублей.

В понедельник, 23 ноября, городской суд Петербурга огласил приговор Вадиму Кулебакину. Мужчину признали виновным в организации убийства своего отца-бизнесмена. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов.

Следствие установило, что именно Кулебакин оценил смерть своего отца в 400 тысяч рублей и нанял киллера, некоего Баштанара, который помог в организации убийства. Петербуржец вину не признает, уточняет, что Баштанар его оговорил.

Однако суд решил иначе. Кулебакин отсидит в колонии строгого режима 15 лет. Напомним, что Баштанара осудили так же, он получил 8,5 лет лишения свободы.

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Фото: Piter.TV