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Строительную организацию оштрафовали на 700 тысяч рублей за испорченный газон в Петербурге
Сегодня, 13:23
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nadezhda_sib

Строительную организацию оштрафовали на 700 тысяч рублей за испорченный газон в Петербурге

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Деньги пойдут в бюджет Северной столицы.

Строительную компанию ООО "Геоизол" оштрафовали на 732 тыс. рублей за испорченный газон в Московском районе. Иск в Петроградский районный суд подал природоохранный прокурор, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Организация делала велосипедную дорожку на проспекте Юрия Гагарина от Московского шоссе до улице Ленсовета. Во время работ был поврежден газон на площади 880 кв.метров и четыре куста сирени. 

Представитель ответчика на судебное заседание не пришел, хотя компанию о рассмотрении дела оповестили. 

Суд постановил взыскать с "Геоизола" 732 тыс. рублей в бюджет Петербурга в счет возмещения вреда, причиненного зеленым насаждениям города.

Отметим, что это не единичный случай. Ранее иск подали к  ООО "СПб-Автоматика" за уничтожение деревьев и газона на Большом Сампсониевском.

Фото: Piter.TV

Теги: газон, зеленые насаждения
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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