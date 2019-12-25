Строительную организацию оштрафовали на 700 тысяч рублей за испорченный газон в Петербурге

Деньги пойдут в бюджет Северной столицы.

Строительную компанию ООО "Геоизол" оштрафовали на 732 тыс. рублей за испорченный газон в Московском районе. Иск в Петроградский районный суд подал природоохранный прокурор, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Организация делала велосипедную дорожку на проспекте Юрия Гагарина от Московского шоссе до улице Ленсовета. Во время работ был поврежден газон на площади 880 кв.метров и четыре куста сирени.

Представитель ответчика на судебное заседание не пришел, хотя компанию о рассмотрении дела оповестили.

Суд постановил взыскать с "Геоизола" 732 тыс. рублей в бюджет Петербурга в счет возмещения вреда, причиненного зеленым насаждениям города.

Отметим, что это не единичный случай. Ранее иск подали к ООО "СПб-Автоматика" за уничтожение деревьев и газона на Большом Сампсониевском.

Фото: Piter.TV