Строительную организацию оштрафовали на 700 тысяч рублей за испорченный газон в Петербурге

Строительную компанию ООО "Геоизол" оштрафовали на 732 тыс. рублей за испорченный газон в Московском районе. Иск в Петроградский районный суд подал природоохранный прокурор, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Организация делала велосипедную дорожку на проспекте Юрия Гагарина от Московского шоссе до улице Ленсовета. Во время работ был поврежден газон на площади 880 кв.метров и четыре куста сирени.
Представитель ответчика на судебное заседание не пришел, хотя компанию о рассмотрении дела оповестили.
Суд постановил взыскать с "Геоизола" 732 тыс. рублей в бюджет Петербурга в счет возмещения вреда, причиненного зеленым насаждениям города.
Отметим, что это не единичный случай. Ранее иск подали к ООО "СПб-Автоматика" за уничтожение деревьев и газона на Большом Сампсониевском.
Фото: Piter.TV
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