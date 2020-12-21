Инженерную компанию накажут за уничтожение 110 деревьев и газона на Большом Сампсониевском

Организация прокладывала на одном из участков сети теплоснабжения.

Природоохранная прокуратура Петербурга подала в суд иск на ООО "СПб-Автоматика" после проверки исполнения требований законодательства об охране окружающей среды. Как рассказали в пресс-службе ведомства, компания уничтожила деревья и газон при прокладке инженерных сетей теплоснабжения.

Зеленые насаждения в результате работ инженеров исчезли в сквере на Большом Сампсониевском проспекте между домами 88 и 92. Компания уничтожила 110 деревьев и газон на площади 1200 квадратных метров, нанеся зеленому фонду Петербурга ущерб в 1,7 млн рублей.

С компании потребовали взыскать причиненный ущерб, Невский районный суд поддержал и удовлетворил требования прокурора.

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