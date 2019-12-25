Газонные парковки обошлись петербуржцам в 4,6 млн рублей

Петербург ужесточил борьбу с водителями на газонах.

Судебные приставы Петербурга подсчитали, сколько заработала городская казна на любителях парковаться на зеленых зонах. С начала 2025 года в отношении водителей, оставлявших машины на газонах, возбудили 411 исполнительных производств. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Более 360 автовладельцев уже расстались с деньгами добровольно или принудительно. Общая сумма взысканных штрафов перевалила за 4,6 миллиона рублей. Впрочем, не все нарушители спешили пополнять бюджет.

Показательная история приключилась в Приморском районе. 69-летний местный житель припарковал свой внедорожник Mitsubishi Pajero на газоне у жилого дома. За это ему выписали штраф в три тысячи рублей по статье 32 городского закона об административных правонарушениях. Постановление ушло в Восточный отдел Приморского района ГУФССП, но пенсионер с оплатой не торопился. Тогда приставы включили принудительные меры: деньги списали прямо с банковских счетов должника. Производство закрыли — уже после фактического исполнения.

В ведомстве напомнили: платить штрафы вовремя все-таки дешевле. Иначе к сумме добавится исполнительский сбор, а счета могут и заблокировать.

Ранее мы сообщили о том, что в центре Петербурга парковка станет дороже на загруженных улицах города.

Фото: Piter.TV