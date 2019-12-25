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Компанию, уложившую велодорожки в Московском районе, оштрафовали за уничтоженный газон и кусты сирени
Сегодня, 15:53
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himif

Компанию, уложившую велодорожки в Московском районе, оштрафовали за уничтоженный газон и кусты сирени

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Организация нанесла ущерб на 700 тысяч рублей.

Природоохранная прокуратура добилась штрафа для ООО "Геоизол". Как рассказали в пресс-службе ведомства, компания нарушила требования законодательства об охране окружающей среды.

Как выяснилось, при укладке велосипедных дорожек на участке проспекта Юрия Гагарина от Московского шоссе до улицы Ленсовета организация неаккуратно вела работы. В результате этого оказался уничтожен газон на площади 880 квадратных метров и четыре куста сирени. Общий ущерб зеленым насаждениям Петербурга составил свыше 700 тысяч рублей.

Прокуратура подала в суд иск о взыскании ущерба, инстанция поддержала иск удовлетворительным решением.

Тем временем, в Ботаническом саду цветет сакура свекольного цвета.

Фото: Piter.TV

Теги: велодорожка, газон, штраф
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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