В Польше объяснили стратегическую важность данной территории для НАТО.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил об обеспокоенности Варшавы из-за Cувалкского коридора. Речь идет о территории, которая расположена между Белоруссией и Калининградской областью России. Длина участка составляет около 100 километров. Глава местного правительства пояснил, что как страна-член НАТО Варшава не думает, что в будущем возможна перспектива российской агрессии. Однако наиболее уязвимый государственный участок находится в районе города Сувалки, в северо-восточной части.

Польша является членом самого мощного военного союза в истории мира. Я не думаю, что Россия отважится поднять руку на самый сильный союз. Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

По мнению чиновника, со стратегической точки зрения натовские аналитики видят "сувалкский коридор" одним из критических мест на карте Североатлантического военного альянса. Данный участок находится под особым вниманием как во внутренних планах Варшавы, так и всего блока. В данной зоне важно мощное военное присутствие.

Глава МИД Польши назвал ключевым для страны лидерство США в защите международного порядка.

Фото и видео: YouTube / Kancelaria Premiera