Глава МИД Польши назвал ключевым для страны лидерство США в защите международного порядка

Збигнев Рау объяснил, что США не должны справляться в вопросами военной безопасности в одиночку.

Глава МИД Польши назвал ключевым и фундаментальным для страны лидерство США в защите международного порядка в вопросе укрепления обороны. Соответствующее заявление министр по внешней политике Збигнев Рау сделал в рамках своего выступления на ежегодном совещании послов Варшавы. Дипломат заверил в том, что страна готова к тесному сотрудничеству с американцами по вопросу сохранения и формирования трансатлантической солидарности перед "российской угрозой", которая нависла над миром в европейском регионе.

Я хотел бы со всей решимостью заявить, что американское руководство в обороне и укреплении опирающегося на праве международного порядка является ключевым для Польши. Збигнев Рау, глава МИД Польши

Министр по иностранным делам Польши напомнил коллегам о том, что США разместили на территории страны самые большие боевые силы для того, чтобы в условиях текущего украинского кризиса укрепить сдерживание России от возможных попыток втягивания государств Восточного фланга в европе от эскалации конфликта. Збигнев Рау также считает, что в военном плане СШа не могут полностью возложить на себя миссию по реагированию на кризисные ситуации по безопасности.

В МИД Польши призвали отключить от SWIFT все банки России и Белоруссии.

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