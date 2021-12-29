В МВД опровергли информацию об увольнении начальника ГИБДД Василеостровского района

Ранее сообщалось, что якобы из-за драки двух сотрудников ГИБДД со специалистом уголовного розыска, своей должности лишился и начальник отдела ГИБДД.

В среду, 2 февраля, в СМИ появилась информация о том, что начальника отдела ГИБДД по Василеостровскому району уволили "из-за недостаточного контроля над личным составом". Однако эта информация была опровергнута.

Сообщалось, что якобы из-за драки двух сотрудников ГИБДД со специалистом уголовного розыска, своей должности лишился и начальник отдела ГИБДД. В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти информацию об увольнении начальника отдела ГИБДД опровергли.

При этом всех троих участников инцидента уволили из органов внутренних дел.

Фото: Piter.tv