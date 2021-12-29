Начальника ГИБДД Василеостровского района уволили после драки в отделе

Причиной увольнения стал недостаточный контроль личного состава.

В среду, 2 февраля, стало известно, что начальника ГИБДД Василеостровского района уволили после драки в дежурной части 37-го отдела полиции. Об этом сообщает "78.ru" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Как пишет издание, причиной увольнения стал недостаточный контроль личного состава. Кроме этого, в Главке объявили, что все участники конфликта будут уволены из органов.

Напомним, ранее действия сотрудника ДПС, который толкнул сотрудницу 37-го отдела полиции и сломал ей руку, квалифицировали как "превышение должностных полномочий".

Ранее в Петербурге СК задержал одного из инспекторов ДПС после нападения на сотрудницу угрозыска.

Фото: Piter.tv