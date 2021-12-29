Начальника ГИБДД Василеостровского района уволили после драки в отделе

В среду, 2 февраля, стало известно, что начальника ГИБДД Василеостровского района уволили после драки в дежурной части 37-го отдела полиции. Об этом сообщает "78.ru" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Как пишет издание, причиной увольнения стал недостаточный контроль личного состава. Кроме этого, в Главке объявили, что все участники конфликта будут уволены из органов.
Напомним, ранее действия сотрудника ДПС, который толкнул сотрудницу 37-го отдела полиции и сломал ей руку, квалифицировали как "превышение должностных полномочий".
Ранее в Петербурге СК задержал одного из инспекторов ДПС после нападения на сотрудницу угрозыска.
Фото: Piter.tv
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