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Начальника ГИБДД Василеостровского района уволили после драки в отделе
Сегодня, 21:21
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Начальника ГИБДД Василеостровского района уволили после драки в отделе

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Причиной увольнения стал недостаточный контроль личного состава.

В среду, 2 февраля, стало известно, что начальника ГИБДД Василеостровского района уволили после драки в дежурной части 37-го отдела полиции. Об этом сообщает "78.ru" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. 

Как пишет издание, причиной увольнения стал недостаточный контроль личного состава. Кроме этого, в Главке объявили, что все участники конфликта будут уволены из органов.

Напомним, ранее действия сотрудника ДПС, который толкнул сотрудницу 37-го отдела полиции и сломал ей руку, квалифицировали как "превышение должностных полномочий".

Ранее в Петербурге СК задержал одного из инспекторов ДПС после нападения на сотрудницу угрозыска.

Фото: Piter.tv

Теги: гибдд, девушка оперативник
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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