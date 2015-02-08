Еще 29 тыс. петербуржцев проверились на коронавирус

По всем вопросам, связанным с заболеванием, нужно звонить по номеру "122".

За последние сутки в Петербурге протестировали на коронавирус 29 250 горожан. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города 18 июля.

По номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с инфекцией, позвонили 11 351 раз.

Напомним, что в Петербурге с начала пандемии коронавирусом заболели 500 тыс. человек. Тем временем в город поступила новая партия вакцины "Спутник V" в количестве19 800 комплектов доз по 2 дозы в 1 ампуле (1 мл).

Фото: Piter.tv