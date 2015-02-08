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Еще 29 тыс. петербуржцев проверились на коронавирус
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Еще 29 тыс. петербуржцев проверились на коронавирус

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По всем вопросам, связанным с заболеванием, нужно звонить по номеру "122".

За последние сутки в Петербурге протестировали на коронавирус 29 250 горожан. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города 18 июля.

По номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с инфекцией, позвонили 11 351 раз.

Напомним, что в Петербурге с начала пандемии коронавирусом заболели 500 тыс. человек. Тем временем в город поступила новая партия вакцины "Спутник V" в количестве19 800 комплектов доз по 2 дозы в 1 ампуле (1 мл). 

Фото: Piter.tv

Теги: ковид в петербурге, пандемия, тест на коронавирус
Категории: Картина дня, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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