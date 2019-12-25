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В Петербург поступила новая партия вакцины "Спутник V"
Сегодня, 19:51
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В Петербург поступила новая партия вакцины "Спутник V"

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В последний раз партия вакцины в количестве 119 400 комплектов доз поступала в город 9 июля.

На центральную фармацевтическую базу поступила новая партия вакцины "Спутник V" (Гам-КОВИД-Вак) – 19 800 комплектов доз по 2 дозы в 1 ампуле (1 мл). Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 16 июля, распространяемой пресс-службой Смольного. 

Идет приемка препарата.

пресс-служба Смольного

В ближайшее время препарат развезут по городским пунктам вакцинации. 

Ранее в Смольном рассказали, как распределяется вакцина "КовиВак". Так, в Петербурге существует "отложенная запись" на иммунизацию данным препаратом, которую ждут более 17 тыс. человек. Также приоритетное право привиться "КовиВаком" получили медицинские работники.

Фото: Piter.tv

Теги: вакцина, партия, спутник v
Категории: Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Лента новостей, Картина дня,

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