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В Петербурге с начала пандемии коронавирусом заболели 500 тыс. человек
Сегодня, 14:16
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В Петербурге с начала пандемии коронавирусом заболели 500 тыс. человек

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Город поставил новый ковидный антирекорд.

Общее количество заболевших коронавирусом с начала пандемии в Петербурге достигло 501,7 тыс. человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией 17 июля.

Суточный прирост зараженных на сегодня составил 1 957 человек, что вдвое меньше, чем в столице. Всего в Москве переболели СOVID-19 1,5 млн человек. 

Напомним, что за сутки более 38 тыс. петербуржцев протестировали на коронавирус. По номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, позвонили 23 347 человек. Биолог сообщил о замедлении темпов роста заболеваемости коронавирусом в Петербурге.

Фото: Piter.tv

Теги: заболевшие коронавирусом петербуржцы, ковид, ковидная статистика, пандемия
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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