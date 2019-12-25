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За сутки более 38 тыс. петербуржцев протестировали на коронавирус
Сегодня, 10:12
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За сутки более 38 тыс. петербуржцев протестировали на коронавирус

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По всем вопросам, связанным с инфекцией, нужно звонить по телефону "122".

В Петербурге за минувшие сутки на COVID-19 проверились 38 618 жителей города. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона. 

По номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, позвонили 23 347 человек.

Известно, что в городе по-прежнему снижается суточная заболеваемость COVID-19. Так, несколько дней подряд число больных коронавирусом петербуржцев не превышает 2 тысяч. Больницы перепрофилируются из ковидных в обычные. Так, Мариинская больница возвращается к плановому приему больных

Фото: Piter.tv

 

Теги: 122, единая информационно-справочная служба, ковил, пандемия, тест на ковид
Категории: Новости СПб, Картина дня, Коронавирус в Петербурге, Лента новостей,

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