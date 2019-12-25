За сутки более 38 тыс. петербуржцев протестировали на коронавирус

По всем вопросам, связанным с инфекцией, нужно звонить по телефону "122".

В Петербурге за минувшие сутки на COVID-19 проверились 38 618 жителей города. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

По номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, позвонили 23 347 человек.

Известно, что в городе по-прежнему снижается суточная заболеваемость COVID-19. Так, несколько дней подряд число больных коронавирусом петербуржцев не превышает 2 тысяч. Больницы перепрофилируются из ковидных в обычные. Так, Мариинская больница возвращается к плановому приему больных.

Фото: Piter.tv