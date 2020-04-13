Мариинская больница возвращается к плановому приему больных

Больных коронавирусом переведут в другие перепрофилированные больницы.

Мариинская больница в скором времени вернется к плановому приему больных. Об этом сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу медучреждения.

Больных коронавирусом переведут в другие перепрофилированные больницы. Их развезут на машинах скорой и реанимационной помощи, которые оснащены аппаратами ИВЛ и другим необходимым оборудованием для больных COVID-19.

В отделениях больницы останутся лишь пациенты с отрицательным результатом теста на ковид и те, кому необходимо продолжить лечение в стационаре.

О переводе Мариинской больницы на лечение больных коронавирусом стало известно в начале июня. На тот период времени в Петербурге наблюдался рост заболеваемости вирусом. В настоящее время в городе по-прежнему снижается суточная заболеваемость COVID-19. Несколько дней подряд число больных коронавирусом не превышает 2 тысяч человек.

Фото: Piter.tv