Еще 35 тыс. петербуржцев проверились на коронавирус

По всем вопросам, связанным с заболеванием, нужно звонить по номеру "122".

За последние сутки в Петербурге протестирoвали на коронавирус 37 576 жителей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

По номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, позвонили 18 743 раза.

В городе открывают все больше пунктов, где можно сделать прививку от инфекции. Так, в парке 300-летия начинает работу шатер для вакцинации от коронавируса.

Напомним, что в Петербурге осталось более 100 тысяч комплектов вакцины от COVID-19.

Фото: Piter.tv