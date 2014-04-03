Еще 35 тыс. петербуржцев проверились на коронавирус

За последние сутки в Петербурге протестирoвали на коронавирус 37 576 жителей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
По номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, позвонили 18 743 раза.
В городе открывают все больше пунктов, где можно сделать прививку от инфекции. Так, в парке 300-летия начинает работу шатер для вакцинации от коронавируса.
Напомним, что в Петербурге осталось более 100 тысяч комплектов вакцины от COVID-19.
Фото: Piter.tv
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