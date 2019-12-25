В Петербурге осталось более 100 тысяч комплектов вакцины от COVID-19

Препараты ежедневно доставляются в пункты вакцинации.

В Петербурге осталось 114 325 комплектов доз вакцины от коронавируса. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 23 июля, распространяемой пресс-службой Смольного. За все время пандемии в город поступило 1 357 822 комплекта, большинство из них — "Спутник V".

Только за сутки первично от COVID-19 привились 16 001 человек, вторично вакцинировались 16 005 петербуржцев. С начала массовой вакцинации в Петербурге первично привито 1 243 497 человек, из них 876 643 человека полностью завершили цикл вакцинации.

Ранее стало известно, что Петербург запросил у Минздрава крупную партию вакцины "КовиВак". Партия должна быть в количестве не менее 50 тысяч комплектов доз.

Фото: Piter.tv