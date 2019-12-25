В Петербурге от COVID-19 ревакцинировались более 600 человек

За сутки повторно привились 51 человек.

В Петербурге от коронавируса ревакцинировались 645 человек. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 23 июля, распространяемой пресс-службой Смольного.

Так, за сутки первично от COVID-19 привились 16 001 человек, вторично вакцинировались 16 005 петербуржцев. С начала массовой вакцинации в Петербурге первично привито 1 243 497 человек, из них 876 643 человека полностью завершили цикл вакцинации.

В настоящий момент в городе существует три препарата. Так, 1 193 821 человек предпочли вакцину "Спутник V", 27 308 человек выбрали препарат "ЭпиВакКорона" и 22 368 петербуржцев привились вакциной "КовиВак".

Ранее председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что в Петербурге наблюдается тренд на снижение распространения коронавируса. По его словам, за вчерашний день в стационары госпитализировано 446 взрослых пациентов, а за четверг неделей ранее – 677.

Фото: Piter.tv