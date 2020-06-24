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В Петербурге наблюдается тренд на снижение распространения коронавируса
Сегодня, 11:11
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге наблюдается тренд на снижение распространения коронавируса

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Также снижается количество госпитализаций.

В Петербурге наблюдается устойчивый тренд на снижение распространения коронавирусной инфекции. Количество госпитализаций уменьшается. Об этом на своей странице в "ВКонтакте" сообщил председатель Комздрава Дмитрий Лисовец.

По его словам, за вчерашний день в стационары госпитализировано 446 взрослых пациентов, а за четверг неделей ранее – 677.

Также в июле значительно выросли темпы вакцинации. На прошлой неделе привито 107 577 человек.

Недавно Петербург запросил у Минздрава крупную партию вакцины "КовиВак".

Фото: Piter.tv

Теги: дмитрий лисовец, коронавирус
Категории: Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Лента новостей,

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