В Петербурге наблюдается тренд на снижение распространения коронавируса

В Петербурге наблюдается устойчивый тренд на снижение распространения коронавирусной инфекции. Количество госпитализаций уменьшается. Об этом на своей странице в "ВКонтакте" сообщил председатель Комздрава Дмитрий Лисовец.
По его словам, за вчерашний день в стационары госпитализировано 446 взрослых пациентов, а за четверг неделей ранее – 677.
Также в июле значительно выросли темпы вакцинации. На прошлой неделе привито 107 577 человек.
Недавно Петербург запросил у Минздрава крупную партию вакцины "КовиВак".
Фото: Piter.tv
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