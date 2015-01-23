В воздушном пространстве Ленобласти вновь объявили опасность БПЛА
В петербургском аэропорту Пулково ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Утром 25 марта, в 11:55, в воздушном пространстве Ленинградской области вновь объявили опасность беспилотных летательных аппаратов, заявил губернатор Александр Дрозденко. 

По словам главы региона, возможно понижение скорости мобильного интернета. В петербургском аэропорту Пулково ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. 

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. 

Напомним, сегодня над областью уже сбили более 50 БПЛА. В Усть-Луге в зоне порта произошло возгорание, в Выборге повредилась крыша здания. А в Кронштадте повреждения получило остекление нескольких жилых домов и авто. Также задержали 54 самолета, на запасные аэродромы ушли 27 бортов, отменили 21 рейс.

