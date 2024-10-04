Сегодня, 9:58
Опасность БПЛА отменена в Петербурге и Ленобласти. Пулково возобновило обслуживание рейсов

Первым в 09:54 вылетело воздушное судно в Ухту.

В Петербурге и Ленинградской области к 09:45 25 марта отменили воздушную опасность в связи с атакой БПЛА. Об этом сообщили в МЧС России и губернатор Александр Дрозденко. 

В аэропорту Пулково возобновили обслуживание рейсов. Были задержаны 54 самолета, на запасные аэродромы ушли 27 бортов, отменили 21 рейс. Первым в 09:54 вылетело воздушное судно в Ухту. 

Ранее мы рассказывали о том, что ночью и утром над областью сбили более 50 беспилотников. В Усть-Луге в зоне порта произошло возгорание, в Выборге повредилась крыша дома. А в Кронштадте повреждения получило остекление нескольких жилых домов и авто. Для местных жителей организовали пункт горячего питания.

Видео: пресс-служба аэропорта Пулково 

