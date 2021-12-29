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Онкологические клиники и стационары Петербурга продолжают вести плановую работу
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Онкологические клиники и стационары Петербурга продолжают вести плановую работу

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НИИ имени Джанелидзе, городская больница № 40, городская больница № 26, Елизаветинская больница продолжают принимать пациентов по всем медицинским профилям.

Учреждения, оказывающие специализированную онкологическую помощь, не перепрофилировались под пациентов с ковидом. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов на заседании оперштаба. 

Так, НИИ имени Джанелидзе, городская больница № 40, городская больница № 26, Елизаветинская больница продолжают принимать пациентов по всем медицинским профилям, в том числе оказывают высокотехнологичную помощь.

Напомним, что 7 февраля госпитализировали 584 петербуржцев в больницы города. В стационарах 8 753 пациентов проходят лечение. В реанимации находятся 648 горожан, а к ИВЛ подключены 329 петербуржцев. Амбулаторно лечатся 158 464 человека. На карантине находятся 769 горожан. Выздоровели за 7 февраля 204 человека. 

Ранее волонтеры доставили 10 тысяч наборов лекарств больным коронавирусом петербуржцам. Ежедневно в доставке препаратов задействовано 30 добровольцев.

Фото: Piter.tv

Теги: клиники, помощь, прием пациентоа, стационары
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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