Волонтеры доставили 10 тысяч наборов лекарств больным коронавирусом петербуржцам

Ежедневно в доставке препаратов задействовано 30 добровольцев.

За первые недели 2022 года петербургские волонтёры доставили пациентам с коронавирусом около 10 тысяч наборов лекарств. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Ежедневно в доставке препаратов задействовано 30 добровольцев. Каждый за смену успевает разнести около 20 лекарственных наборов. На данный момент волонтёры помогают в Выборгском, Фрунзенском, Петроградском и Приморском районах.

Еще 368 волонтёров-медиков работают в 28 поликлиниках и двух больницах. Они помогают заполнять электронные таблицы, обзванивают пациентов.

Чат-бот службы 122 поможет петербуржцам вызвать врача и открыть больничный.

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