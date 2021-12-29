Волонтеры доставили 10 тысяч наборов лекарств больным коронавирусом петербуржцам

За первые недели 2022 года петербургские волонтёры доставили пациентам с коронавирусом около 10 тысяч наборов лекарств. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
Ежедневно в доставке препаратов задействовано 30 добровольцев. Каждый за смену успевает разнести около 20 лекарственных наборов. На данный момент волонтёры помогают в Выборгском, Фрунзенском, Петроградском и Приморском районах.
Еще 368 волонтёров-медиков работают в 28 поликлиниках и двух больницах. Они помогают заполнять электронные таблицы, обзванивают пациентов.
Чат-бот службы 122 поможет петербуржцам вызвать врача и открыть больничный.
Фото: pexels
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