За сутки госпитализировали 584 петербуржцев в больницы города

Выздоровели за минувший день 204 человека.

За минувшие сутки, 7 февраля, в петербургские больницы поступили 584 человека с коронавирусом и пневмониями. Об этом рассказали в оперштабе по борьбе с заболеванием.

В стационарах 8 753 пациентов проходят лечение на сегодняшний день. В реанимации находятся 648 горожан, а к ИВЛ подключены 329 петербуржцев. Амбулаторно лечатся 158 464 человека. На карантине находятся 769 горожан. Выздоровели за 7 февраля 204 человека.

На сегодняшний день в Петербурге развернуто 10 039 коек в 21 стационаре - 18 городских и трех федеральных. Свободный коечный фонд – 29,41%.

Ранее мы сообщали, что чат-бот службы 122 поможет петербуржцам вызвать врача и открыть больничный.

Фото: Piter.tv