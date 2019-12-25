Вице-премьер РФ назвала условия для работодателей.

Российский вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о преференциях при создании безопасных условий труда. Информацией чиновница поделилась на правительственном совещании под председательством премьер-министра Михаила Мишустина. По словам спикера, преференции получат работодатели, если создадут безопасные условия труда для своих сотрудников, а также условия для ведения ими здорового образа жизни.

Работодатели, создавая безопасные условия труда, условия для ведения работниками здорового образа жизни, ежегодного прохождения диспансеризации, получат в ответ определенные преференции. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Чиновница пояснила, что по итогу создания в России системы производственной медицины вне зависимости от численности трудового коллектива, по мнению экспертов, должно произойти снижение случаев профессиональных заболеваний.

Голикова заявила, что 2,5 млн семей будут получать меры поддержки к 2024 году.

Фото и видео: Правительство России