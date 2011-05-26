Голикова заявила, что 2,5 млн семей будут получать меры поддержки к 2024 году

В России реализуется нацпроект «Демография», в его рамках и будет оказываться помощь семьям.

Вице-премьер Татьяна Голикова во время встречи с премер-министром Миаилом Мишустиным заявила, что к 2024 году меры поддержки будут получать уже 2,5 млн семей. Таким образом будут продолжены мероприятия по повышению благополучия жизни в России.

Будут продолжены мероприятия по повышению благополучия семей посредством реализации национального проекта "Демография". К 2024 году меры соцподдержки будут получать 2,5 миллиона наших семей. Татьяна Голикова, вице-премьер России

Голикова на совещании также заявила, что почти 80 млн россиян планируют охватить скринингами на рак и сердечные заболевания за четыре года. Таким образом заболевания можно будет диагностировать на ранней стадии.

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