Голикова заявила, что 2,5 млн семей будут получать меры поддержки к 2024 году

Вице-премьер Татьяна Голикова во время встречи с премер-министром Миаилом Мишустиным заявила, что к 2024 году меры поддержки будут получать уже 2,5 млн семей. Таким образом будут продолжены мероприятия по повышению благополучия жизни в России.
Будут продолжены мероприятия по повышению благополучия семей посредством реализации национального проекта "Демография". К 2024 году меры соцподдержки будут получать 2,5 миллиона наших семей.
Татьяна Голикова, вице-премьер России
Голикова на совещании также заявила, что почти 80 млн россиян планируют охватить скринингами на рак и сердечные заболевания за четыре года. Таким образом заболевания можно будет диагностировать на ранней стадии.
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