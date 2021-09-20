Голикова заявила, что почти 80 млн россиян планируют охватить скринингами на рак и сердечные заболевания

Вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании с премьер-министром заявила, что за четыре года порядка 80 млн россиян планируется охватить исследованиями по выявлению рака и болезней сердца. Речь идет о скрининговых программах для раннего выявления заболеваний.
Планируется не только количественно, но и качественно увеличить для населения доступность методов диагностики и лечения, чтобы не менее 80% сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний выявлялись на ранних стадиях в первичном звене.
Татьяна Голикова, вице-премьер Росссии
Голикова подчеркнула, что лекарствами продолжают обеспечивать людей, которые перенесли острые сердечно-сосудистые заболевания, а также коронавирус. Под диспансерным наблюдением к 2025 году будут находиться не меньше 90% пациентов, у которых имеется высокий риск развития осложнений таких болезней.
Видео: Правительство России
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