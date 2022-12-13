В Петербурге спасли пациента с раком легкого благодаря уникальной программе

Петербуржец записался на обследование в рамках бесплатной программы по диагностике рака легкого. Болезнь распознали на раннем сроке и пациента успешно прооперировали.

В Петербурге вылечили первого пациента, который принял участие в программе по диагностике рака легкого. У мужчины своевременно выявили рак на начальной стадии и Романа уже успешно прооперировали.

У меня никаких симптомов не было. Моя супруга нашла в интернете эту программу, выяснила, записала, а дальше мне деваться некуда было, пришлось идти. При первом обследовании компьютерной томографией у меня обнаружили что-то нехорошее в легких, дальше назначили более детальное обследование и дело дошло до операции с удалением части легкого. Роман Гулевич, пациент

Для скрининга заболеваний применяется низкодозная компьютерная томография – это безопасно и эффективно. Этот метод позволяет наиболее точно определить изменения в легких и собрать всю возможную информацию о болезни.

В результате скрининга рентгенологами было выявлено периферическое образование в верхней доле правого легкого. На тот момент утверждать на 100%, что образование имеет нехорошие свойства, было невозможно. Для этого необходимо сделать определенный перечень дообследований, который мы предложили сделать пациенту в рамках ОМС абсолютно бесплатно в нашем институте. Андрей Нефедов, заведующий отделением торакальной онкологии Санкт-Петербургского НИИ Фтизиопульмонологии, лечащий врач Романа

За время действия программы проведено более 100 исследований, часть пациентов уже получают лечение.

Мы используем метод волюметрии: это не просто измерение диаметра, а мы измеряем объемы образований и в зависимости от плоскостных характеристик мы назначаем динамическое наблюдение, благодаря чему можем рассчитать время увеличения данного образования в легком. Андрей Нефедов, заведующий отделением торакальной онкологии Санкт-Петербургского НИИ Фтизиопульмонологии, лечащий врач Романа

В Петербурге в 2019 году было выявлено 2700 случаев рака легких, 1700 из этих больных скончались в течение года, в основном в группе риска – курящие мужчины. Чем раньше диагностируется онкологическое заболевание, тем выше шансы пациента на выживаемость. Сейчас Романа выписали из больницы, и он проходит восстановление.

Я чувствую, что у меня еще пока дыхание не разработано, поэтому занимаюсь зарядкой, нужно дышать в трубочку с водой для развития и разработки легкого, а также побольше двигаться. Но пока, что тяжеловато, так как меньше пяти дней назад выписался. Роман Гулевич, пациент

Пройти бесплатное обследование можно по адресу Лиговский проспект, дом 2-4. Чтобы записаться на процедуру скрининга, а также получить подробную информацию, пациенты могут позвонить по горячей линии: 8 800 10-171-10.

Видео, фото: Piter.TV