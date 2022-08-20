В Петербурге запустили бесплатную программу по диагностике рака легкого

Люди из группы риска могут бесплатно пройти обследование, на котором можно выявить онкологическое заболевание на ранней стадии.

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии при Минздраве России запустил программу, задача которой – выявление рака легких на ранних сроках. Проект стартовал 15 августа.

Во время исследования применяется низкодозная компьютерная томография (НДКТ) в качестве диагностического метода для определения рака легких у людей из группы высокого риска. В медицине данный метод считается эффективным и безопасным для ранней диагностики заболевания.

Регулярно проверять состояние своего здоровья крайне важно: чем раньше диагностируется онкологическое заболевание, тем выше шансы пациента на эффективное лечение и 5-летнюю выживаемость. К сожалению, довольно часто люди по разным причинам забывают или избегают обследования, и в результате приходят на визит к врачу в тот момент, когда болезнь уже развилась до 3 или 4 стадии. Именно поэтому так важно прийти на обследование вовремя и регулярно проверять свое здоровье. Главный внештатный специалист-торакальный хирург Минздрава России, директор Санкт-Петербургского НИИ Фтизиопульмонологии, доктор медицинских наук, профессор Петр Яблонский

По данным международного проекта GLOBOCAN 2020, в мире умирает от рака легкого около 1,8 миллиона человек. Так, в России в 2019 году было выявлено более 60 тыс. первичных случаев рака легкого, в том числе 47 тыс. среди мужского населения и 131 тыс. среди женского. В Петербурге в том же году рак диагностировали у 2, 2 тыс. жителей. Большинство заболевших – мужчины.

Центр скрининга находится по адресу Лиговский проспект, дом 2/4. Пройти обследование можно с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00. Подробную информацию пациенты могут получить, перейдя на сайт или позвонив по горячей линии: 8 800 10-171-10.