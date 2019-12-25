В Петербурге программа бесплатного скрининга рака лёгкого спасает жизни людей

1 августа отмечается Всемирный день борьбы с раком легкого

По данным международного проекта "GLOBOCAN 2020", от рака легкого в мире ежегодно умирает около 1,8 миллионов человек. В России только в 2019 году было зарегистрировано более 60 113 первичных случаев рака легкого, а в Санкт-Петербурге - 2 263 случая.

В основную группу риска входят курящие мужчины от 50 до 70 лет. Причём даже если пациент бросил курить, но был заядлым курильщиков в прошлом – он остаётся в группе риска. Также увеличивает шанс развития опухоли пассивное курение и загрязнение воздуха. Вопреки мифу, не спасает лёгкие от табачных смол сигареты с фильтром или электронные сигареты.

Дымом от обычных сигарет сложно дышать, он очень крепкий, и поэтому 90% выдыхается. Сигареты с фильтром снижают грубость дыма, тем самым он проходит легче и глубже. Электронные устройства ещё больше упрощают доставку вредных веществ. Такая ингалляция глубокая и самая опасная. Андрей Нефедов, заведующий отделением торакальной онкологии Санкт-Петербургского НИИ Фтизиопульмонологии

Отказ от курения в любом возрасте снижает риск развития онкологии больше, чем сокращение количества выкуриваемых сигарет в день. Справиться с тягой к курению помогут дыхательные практики, например, дыхание 3-3-6 (на три счета — вдох, на три — задержка дыхания и на 6 — выдох). Специалисты советуют избегать пассивного курения, отказаться от алкоголя, соблюдать водный баланс и сбалансированное питание. Ну а самым заядлым курильщикам справиться с навязчивыми мыслями о курении поможет поддержка близких.

Ключевое место в профилактике данного вида онкологии занимает своевременно сделанная диагностика. Петербуржцам повезло – в городе действует специальная бесплатная программа: проверить себя и свои органы дыхания жителям Северной столицы предлагает НИИ Фтизиопульмонологии.

Как пояснили нам медики из НИИФ, трудность выявления рака лёгкого на начальных этапах развития состоит в том, что болезнь обычно протекает без ярко выраженных симптомов. К тому же врач на снимках флюорографии и рентгена лёгких видит лишь общую картину. Заглянуть в организм человека глубже и правильно поставить диагноз помогает низкодозная компьютерная томография. На трёхмерном изображении внутренних органов врач видит точное местонахождение опухоли в лёгком и возможное распространение рака. В НИИФ можно записаться на бесплатную программу по ранней диагностике заболевания. За год её действия проведено 104 исследования, часть пациентов получают лечение, а двоих успешно прооперировали.

Жена услышала по радио, что проводится такое исследование, и записала меня, так как курил около 45 лет. Так и обнаружили опухоль, у меня никаких симптомов не было. Спустя полгода после операции, чувствую себя хорошо, восстанавливаю дыхание и делаю зарядку. Роман Гулевич, пациент

Для профилактики врачи рекомендуют делать скрининг ежегодно. Чем раньше медики диагностируют онкологическое заболевание, тем выше шансы пациента на выживание. Пока в стране есть единственная программа скрининга рака лёгкого, но врачи уверены, что скоро подобные клинические рекомендации по эффективному обнаружению опухоли появятся и в других больницах.

Пройти бесплатное обследование можно в ФГБУ "Санкт-Петербургского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации", по адресу Лиговский пр-т, д. 2-4. Подробную информацию можно получить по телефону: 8 (800) 10-171-10 и на сайте.

Ранее мы рассказали, как в Петербурге спасли пациента с раком легкого благодаря уникальной программе.

Материал подготовила Анна Пенькова для Piter.tv

Фото: Спб НИИФ