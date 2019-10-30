Онколог объяснил, почему рак легких трудно выявить на ранних стадиях

Врач-онколог Игорь Долгополов объяснил, почему рак легких трудно выявить на ранних стадиях. Об этом он рассказал телеканалу "360".

По словам эксперта, активное курение значительно повышает риск развития рака легких. Он подчеркнул, что речь идет о более 20 выкуренных сигаретах в день. При этом Долгополов добавил, что курение является фактором внешнего постоянного раздражения в бронхах, а в современном мире хватает факторов воздействия на органы дыхания.

Врач добавил, что ранних признаков рака легких на сегодняшних день не установлено. Долгополов добавил, что для выявления болезни нужно делать флюорографию, а опытным курильщикам ее надо делать как минимум два раза в год.

