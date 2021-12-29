В России отложили рассмотрение закона о QR-кодах

В документ будут внесены поправки.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что правительство совместно партией "Единая Россия" отложили рассмотрение закона о QR-кодах во втором чтении.

Голикова подчеркнула, что сделано это было из-за высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации.

В пятницу в документ будут внесены поправки. Так, после 1 февраля граждане, у которых QR-кода нет, общественные места смогут посещать по результату ПЦР-теста. Кроме того, Минздрав сможет устанавливать сроки действия сертификата для имеющих медицинский отвод от прививки. Внесут также поправку, которая касается военных и приравненных к ним категорий населения.

Как сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, инициатива была подготовлена, когда распространялся дельта-штамм коронавируса. Однако теперь законопроект необходимо адаптировать к новым условиям, сказал он.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что закон о QR-кодах в общественных местах требует доработки.

Видео: Telegram / РИА Новости