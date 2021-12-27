Матвиенко: закон о QR-кодах в общественных местах требует доработки

В Совфеде призвали не торопиться с принятием документа.

Закон о QR-кодах в общественных местах требует тщательного обсуждения. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, документ может быть доработан ко второму чтению в Государственной думе.

Спикер выразила мнение, что сертификаты о прохождении вакцинации и QR-коды следует выдавать не в интернете, а в МФЦ. Кроме того, должны быть предусмотрены меры предоставления QR-кодов россиянам, проживающим в отдаленных населенных пунктах, считает Матвиенко.

Я полагаю, что поступили правильно, что направили его [законопроект] еще раз на согласование. <…> Это очень правильное, дополнительное, широкое, обсуждение с экспертами, специалистами. Надо услышать мнение людей, надо услышать мнение субъектов. Валентина Матвиенко, спикер СФ

16 декабря Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. Согласно документу, для посещения заведений общественного питания, непродовольственных магазинов, а также массовых мероприятий и учреждений культуры потребуется паспорт и QR-код.

Ранее Матвиенко заявила, что ситуация с COVID-19 в России не безоблачная, но стабильная.

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