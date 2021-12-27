Матвиенко: ситуация с COVID-19 в России не безоблачная, но стабильная

Несмотря на положительные показатели, пока рано говорить о победе над коронавирусом, отметила спикер.

Ситуация с COVID-19 в России не безоблачная, но стабильная. Об этом в ходе пресс-конференции заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она отметила, что на протяжении последних двух месяцев россияне активно прививались от коронавируса. По словам Матвиенко, это и повлияло на стабилизацию ситуации. Спикер подчеркнула, несмотря на положительные показатели, пока рано говорить о победе над COVID-19.

Нельзя сказать, что ситуация с ковидом безоблачная, но все-таки она стабильная, как утверждают медики, эксперты. В ноябре-декабре шла очень активная вакцинация нашего населения. Это дало свои результаты, они очевидны. Валентина Матвиенко, спикер СФ

Она поблагодарила привившихся от коронавируса россиян и призвала вакцинироваться всех тех граждан, кто этого еще не сделал.

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