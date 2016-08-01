Врач сравнил статистику по смертности от "омикрона" в странах с большой долей вакцинированных граждан.

Российский телеведущий Александр Мясников назвал причину низкой смертности от омикрон-штамма коронавируса. Информацией специалист поделился со своими подписчиками в собственном Telegram-аккаунте. Он связал низкие показатели летального исхода для пациентов высоким уровнем вакцинации инфицированных. Эксперт проанализировал статистику во Франции, США, Израиле и Великобритании. этих странах число погибших от южноафриканского варианта ковида - 0,1-0,4%.

Кажется, что "омикрон" правда протекает в весьма умеренной форме и смертность практически не увеличивается в странах с высоким уровнем вакцинации. Александр Мясников, доктор

Врач подчеркнул, что в указанных государствах число привитого от COVID-19 населения достигает 60-70% от общего числа граждан. Мясников надеется на то, что люди в России станут быстрее вакцинироваться до того, как "омикрон" массово распространится в стране.

Мясников развеял "абсолютно неубиваемый" миф о прививках.

Фото: YouTube / Россия-1

