Врач рассказал, что мочить место укола можно.

Российский телеведущий Александр Мясников развеял "абсолютно неубиваемый" миф о прививках. Об этом информацией специалист поделился со зрителями в рамках программы "О самом главном" для телеканала "Россия-1". Запись эфира доступна на YouTube-платформе. По мнению специалиста, миф о том, что место укола нельзя мочить сформировался давно. До сих пор многие медики, включая его коллег по больнице, уверены в опасности водного контакта с местом укола в течении трех дней.

Мы впитали это с молоком матери. Откуда это пошло? Я не знаю. По-моему, еще с довоенных времен. Александр Мясников, доктор

Эксперт пояснил, что на самом деле мочить место укола можно, так как инфекции не смогут проникнуть в такое небольшое пространство.

Доктор Мясников рассказал, что нельзя делать больным COVID-19.

Фото и видео: YouTube / Россия-1

