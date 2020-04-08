Доктор Мясников рассказал, что нельзя делать больным COVID-19

Специалист призвал не заниматься самолечением и прививаться от коронавируса.

Российский доктор Александр Мясников рассказал, чего не стоит делать больным COVID-19. Специалист дал рекомендации в эфире телевизионного канала "Россия 1".

Мясников предостерег больных коронавирусом от самолечения. По его словам, ковид вызывает два заболевания – ОРЗ и COVID-вирусную пневмонию, которые категорически не рекомендуется лечить собственными силами.

Кроме того, специалист заявил, что больные коронавирусом не должны принимать разжижающие кровь лекарства, если у них нет воспаления легких. Самолечение такими препаратами грозит нарушением мозгового кровообращения и желудочно-кишечными кровоизлияниями, отметил Мясников.

Также доктор предостерег от самостоятельного лечения стероидными гормонами.

Лучшем предотвращением вируса Мясников назвал вакцину от COVID-19.

Ранее Мясников назвал самую частую ошибку пациентов при головокружении.

Видео: Youtube/Россия 1