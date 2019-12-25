Эксперт призвал с этим симптомом идти к лору.

Российский телеведущий Александр Мясников назвал самую частую ошибку пациентов при головокружении. Информацией специалист поделился со зрителями в эфире телеканала "Россия-1" в программе "О самом главном". Запись доступна на YouTube-платформе. По сведениям эксперта, частые головные боли могут указывать на проблемы с внутренним ухом. Этим симптомы требуют обязательного посещения специалиста - лора.

Многие считают, что уши у нас есть только для того, чтобы слышать, поэтому с головокружением идут к невропатологу. Необходимо принять определенное положение тела, чтобы из полукружий внутреннего уха вышел образовавшийся там песочек, который давит на рецепторы и провоцирует головокружения. Александр Мясников, доктор

Эксперт уверен, что далеко не каждый лор умеет лечить позиционное доброкачественное головокружение, потому что лекарства в этом случае не помогают. Ранее кардиолог Ольга Козлова рассказала журналистам о том, что причинами головокружения могут быть также неправильный прикус, плохо подобранные очки, межпозвоночная грыжа, анемия, а также прием пациентом антибактериальных и противовоспалительных лекарств.

Мясников назвал неожиданную причину хронического насморка.

Фото: YouTube / Россия-1