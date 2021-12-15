Мясников назвал неожиданную причину хронического насморка

Врач назвал несколько причин заложенного носа.

Российский телеведущий Александр Мясников рассказал о причинах заложенности носа. В эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия-1" медик объяснил зрителям, что вызвать проблему могут не только вирусы, но также и аллергическая реакция организма. Аллергическим ринитом страдает каждый десятый пациент. Схожий процесс может формироваться при беременности из-за изменения гормонального фона.

Еще одной причиной формирования насморка врач счел употребление различных лекарств - гормональных, обезболивающих и антидепрессантов.

Сейчас стало модно и доступно принимать препараты для лечения эректильной дисфункции мужчин. "Голубые таблетки" — классическая причина заложенности носа. Александр Мясников, доктор

Эксперт подчеркнул, что назальные капли способны не только не справиться с насморком, но также при их чрезмерном потреблении довести человека до осложнений в слизистой оболочке. Это в свою очередь скажется на необходимости хирургического вмешательства на носоглотке. На состоянии носа может сказываться повышенная кислотность в желудке и пониженная функция щитовидной железы.

Мясников: появление синяков может быть симптомом заболевания печени.

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