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Мясников: появление синяков может быть симптомом заболевания печени
Сегодня, 8:01
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Мясников: появление синяков может быть симптомом заболевания печени

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Эксперт рассказал о проявлении печеночной недостаточночти.

Российский телеведущий Александр Мясников предупредил, что появление синяков может быть симптомом заболевания печени.  Об этом специалист упомянул во время эфира программы "О самом главном" на телеканале "Россия-1". Запись сюжета опубликована на YouTube-платформе. Эксперт напомнил, что синяки на теле могут быть признаком опасной болезни. Речь идет о нарушении работы печени или печеночной недостаточности.

Первый ее симптом — нарушение свертываемости крови, потому что в печени синтезируются все основные факторы свертывания.

Александр Мясников, доктор

В связи с этим симптомом синяки могут указывать на организме больного уже позднюю стадию заболевания. Ранее Елена Малышева говорила о том, что частое появление беспричинных синяков должно настораживать человека. 

Мясников предупредил россиян об эпидемии опаснее пандемии коронавируса.

Фото: YouTube / Россия-1
 

Теги: александр мясников, доктор мясников, печень, синяки
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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