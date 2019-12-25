Мясников: появление синяков может быть симптомом заболевания печени

Эксперт рассказал о проявлении печеночной недостаточночти.

Российский телеведущий Александр Мясников предупредил, что появление синяков может быть симптомом заболевания печени. Об этом специалист упомянул во время эфира программы "О самом главном" на телеканале "Россия-1". Запись сюжета опубликована на YouTube-платформе. Эксперт напомнил, что синяки на теле могут быть признаком опасной болезни. Речь идет о нарушении работы печени или печеночной недостаточности.

Первый ее симптом — нарушение свертываемости крови, потому что в печени синтезируются все основные факторы свертывания. Александр Мясников, доктор

В связи с этим симптомом синяки могут указывать на организме больного уже позднюю стадию заболевания. Ранее Елена Малышева говорила о том, что частое появление беспричинных синяков должно настораживать человека.

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Фото: YouTube / Россия-1

