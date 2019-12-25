Мясников: появление синяков может быть симптомом заболевания печени

Российский телеведущий Александр Мясников предупредил, что появление синяков может быть симптомом заболевания печени. Об этом специалист упомянул во время эфира программы "О самом главном" на телеканале "Россия-1". Запись сюжета опубликована на YouTube-платформе. Эксперт напомнил, что синяки на теле могут быть признаком опасной болезни. Речь идет о нарушении работы печени или печеночной недостаточности.
Первый ее симптом — нарушение свертываемости крови, потому что в печени синтезируются все основные факторы свертывания.
Александр Мясников, доктор
В связи с этим симптомом синяки могут указывать на организме больного уже позднюю стадию заболевания. Ранее Елена Малышева говорила о том, что частое появление беспричинных синяков должно настораживать человека.
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Фото: YouTube / Россия-1
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