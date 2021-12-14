Врач рассказал об угрозе распространения других болезней, кроме ковида.

Российский телеведущий Александр Мясников предупредил россиян об эпидемии опаснее пандемии коронавируса. В эфире телеканала "Россия-1" специалист заявил о том, что существует угроза, исходящая для человека от мутаций птичьего гриппа. Запись программы доступна на YouTube-канале.

Эксперт уверен, что на текущий период все силы брошены в основном на борьбу с распространением пандемии ковида. Из-за этого противодействие многим опасным заболеваниям отошла на второй планер. Врач полагает, что большинство заболеваний, включая и птичий грипп, распространились с территории Китая. При этом, практически невозможно контролировать животных-переносчиков. Доктор не уверен в том, что ковид чему-то смог научить общество в вопросе защиты.

Я не уверен, что если произойдет новая мутация птичьего гриппа, то мы быстро среагируем или потом масками защитимся. Еще до ковида говорили о том, что мы в двух мутациях от эпидемии, когда новый вирус перейдет от птицы к человеку, мутирует в человеке и начнет передаваться дальше. Александр Мясников, доктор

Медик подчеркнул, что в мире смертность от гриппа очень высокая. Только среди несовершеннолетних пациентов она достигает 53 процентов.

Мясников предупредил россиян об опасном сигнале.

Фото и видео: YouTube / Россия-1