Врач рассказал о скачках в давлении в течение дня.

Российский телеведущий Александр Мясников предупредил россиян об опасном сигнале. В эфире телеканала "Россия-1" специалист заметил, что резкие скачки давления за день говорят пациенту о том, что ему необходимо заняться собственным здоровьем. Данное явление в медицине называется "неустойчивая лабильная гипертония". Оно фиксируется обычно в самом начале заболевания. При таких симптомах следует начать заниматься аэробными физическими нагрузками, снижением веса, диетой, резким ограничением соли в рационе питания.

Когда еще барорецепторы и рецепторы почек не привыкли к такому или иному уровню давления, который они будут принимать как постоянно нормальный или ложнонормальный. Александр Мясников, доктор

Эксперт объяснил зрителям, что человеку следует обратить внимание на то, что в разном положении (стоя и лежа) у него может быть отличное друг от друга давление. Для примера, сидя - 220 на 120, а стоя – у него будет 120 на 70. Этот признак характерен для пациентов с варикозным расширением вен, пожилых людей и диабетиков.

Мясников рассказал, когда одышка требует срочного обращения в больницу.

Фото: YouTube / Россия-1

