  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мясников рассказал, когда одышка требует срочного обращения в больницу
Сегодня, 11:44
159
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Мясников рассказал, когда одышка требует срочного обращения в больницу

0 0

Эксперт назвал риск появления миокардита.

Российский телеведущий Александр Мясников рассказал, когда одышка требует срочного обращения в больницу. По словам медика, учащенное сердцебиение после коронавирусного заражения может сказать пациенту о развитии миокардита. Об этом специалист сообщил зрителям в эфире телеканала №Россия-1" в рамках программы "О самом главном". Эксперт добавил, что спровоцировать болезнь также могут другие вирусы: грипп, гепатит С, а также энтеро- и герповирусы.

Если через некоторое время после болезни вы почувствовали слабость, одышку, сердцебиение – это может быть миокардит.

Александр Мясников, доктор

Врач напомнил зрителям о том, что в 90% случаев указанные симптомы у пациентов проходят самостоятельно. Однако не стоит исключать риск развития тяжелой патологии. Она потребует обращения к медикам и лечения.

Мясников развеял популярный миф о долголетии.

Фото и видео: YouTube / Россия-1
 

Теги: александр мясников, доктор мясников, миокардит, одышка
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии