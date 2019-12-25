Российский телеведущий Александр Мясников рассказал, когда одышка требует срочного обращения в больницу. По словам медика, учащенное сердцебиение после коронавирусного заражения может сказать пациенту о развитии миокардита. Об этом специалист сообщил зрителям в эфире телеканала №Россия-1" в рамках программы "О самом главном". Эксперт добавил, что спровоцировать болезнь также могут другие вирусы: грипп, гепатит С, а также энтеро- и герповирусы.
Если через некоторое время после болезни вы почувствовали слабость, одышку, сердцебиение – это может быть миокардит.
Александр Мясников, доктор
Врач напомнил зрителям о том, что в 90% случаев указанные симптомы у пациентов проходят самостоятельно. Однако не стоит исключать риск развития тяжелой патологии. Она потребует обращения к медикам и лечения.
Мясников развеял популярный миф о долголетии.
Фото и видео: YouTube / Россия-1
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